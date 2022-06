x x

CERIANO LAGHETTO – Lo scorso fine settimana la Piazza Lombardia di Ceriano Laghetto ha ospitato un evento musicale di altissimo livello, con l’esecuzione dal vivo per la prima volta in assoluto de “I notturni”, l’ultima opera musicale firmata dal maestro Arnaldo Piuri, in arte Ciato. In prima fila, ad assistere all’esecuzione, c’era proprio lui, il grande musicista e compositore cerianese, che lo scorso febbraio ha compiuto 90 anni. Un’emozione grandissima per l’autore e per l’affezionato pubblico presente, che ha potuto ascoltare l’esecuzione impeccabile dal vivo dell’opera che Ciato iniziò a scrivere tra gli anni ‘80 e‘90 e che solo recentemente ha completato fino alla registrazione in studio.

“Sul palco c’era proprio il quartetto di musicisti che ha registrato in studio l’opera, sono tutti bravissimi e hanno interpretato meravigliosamente la mia composizione – ha spiegato il maestro Ciato – Ai notturni ho iniziato a lavorare molti anni fa, poi sono rimasti in sospeso a causa di molti altri impegni musicali, tra i quali 20 anni di composizioni ed esecuzioni per la compagnia de I Legnanesi”. “Finalmente in questi ultimi tempi, grazie ad alcuni collaboratori, ho portato a termine questo progetto e ho trovato i musicisti adatti alla interpretazione. Ho dedicato quest’opera a Astor Piazzolla, un grande collega ed amico, con cui ho collaborato molto, morto nel 1992. Avevamo due visioni diverse dell’uso del bandoneon, lui di cultura argentina, io di cultura europea, sapevamo dare colori differenti alla musica” aggiunge Ciato, che quando parla fa emergere la passione che lo ha accompagnato per tutta la vita.

In occasione della “prima” dell’opera di Ciato, l’Amministrazione comunale ha organizzato la prima edizione del “Ciato Jazz Festival”, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, in collaborazione con l’Associazione “La Città Sonora”. Venerdì sera dopo l’esibizione del Polimnia Quintet di Monza e di due giovani pianisti Mirko Diazzi e Federico Maffezzoni, è stata la volta dei “Notturni” di Arnaldo Ciato, eseguiti da Marianna Moioli al pianoforte, Fabio de March al basso, Flaviano Braga al bandoneon e Fabrizio Ferrara alla batteria.

Un tripudio di applausi ha salutato l’esibizione dei musicisti e acclamato il maestro Piuri, salito sul palco per una piccola esibizione al pianoforte prima di essere raggiunto anche dal sindaco Roberto Crippa e tutta la Giunta comunale e il consigliere regionale Andrea Monti, che gli hanno tributato il doveroso omaggio per una carriera straordinaria. “Accanto allo splendido concerto per la prima dei notturni del maestro Ciato” -spiega Mauro Bravi, direttore della scuola La Città sonora – abbiamo organizzato un concorso dedicato ai giovani, attraverso il quale sono state assegnate delle borse di studio”. I partecipanti si sono esibiti domenica pomeriggio in sala consigliare davanti ad una giuria di grande livello, della quale faceva parte anche Claudio Borroni, primo cantante dell’orchestra del maestro Ciato. Domenica sera sul palco in piazza l’esibizione finale e le premiazioni. Il concorso è stato vinto dal pianista Mirko Diazzi.

