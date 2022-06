Cislago, oggi la Festa della Visconta

CISLAGO – Appuntamento oggi con la Festa della Visconta, a Cascina Visconta di Cislago.

Gli appuntamenti religiosi

Alle 11 la messa solenne, alle 17 i vespri ed alle 21 il rosario nella chiesetta.

Svago e cucina

Per quanto riguarda le iniziative di svago e culinarie, alle 10 è previsto un aperitivo, dalle 12.30 sarà possibile pranzare in loco ed alle 16 è programma una passeggiata nei boschi vicini.

Come riferisce il sito ufficiale del Comune di Cislago “attorno alla Cascina Visconta, incontriamo boschi di varia essenza dalla robinia al castagno al rovere e qualche pino silvestre altre ad un sottobosco abbondante di viole, qualche “crocus” e soprattutto il profumato mughetto.

In questa vegetazione risuonano ancora il canto del cuculo, degli improvvisi richiami del picchio sommessamente incrociati con altri uccelli.

Nelle immediate vicinanze dei boschi troviamo la chiesetta dedicata a Nostra Signora del Sacro Cuore. Fu costruita agli inizi di questo secolo per iniziativa degli abitanti della vicina Cascina Visconta sul terreno donato dai Conti Castelbarco. La chiesetta è cara alle mamme di Cislago, che durante l’ultima guerra mondiale deponevano le foto dei figli in guerra come affettuosi “memento” accanto al quadro della madonna”.

