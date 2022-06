x x

VARESE – “Festeggiamo e celebriamo i volontari della Protezione civile della provincia di Varese che hanno dato vita, nei giorni più drammatici della pandemia, al centro tamponi delle Fontanelle. Qui, oltre a tanti amici, un ospite d’eccezione, Guido Bertolaso”. Così Francesca Brianza, vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia ed esponente politico di Venegono Superiore.

Prosegue Brianza: “La Protezione civile é una certezza su cui i cittadini possono sempre contare, qualsiasi sia l’emergenza in corso”.

(foto: Guido Bertolaso con Francesca Brianza alla festa che si è tenuta nel fine settimana per celebrare i volontari di protezione civile che si sono occupato del centro tamponi delle Fontanelle)

