Limbiate: oggi musica, teatro e incontro con Caprarica

LIMBIATE – L’aria estiva inizia a invadere Limbiate e questo weekend è ricco di eventi. Il fine settimana si è aperto con la seconda edizione del festival “Cufstock”, da venerdì 10 a domenica 12 giugno negli spazi del Centro Umberto Fazzone di Limbiate (via Garibaldi 33/E a Mombello) per passare tre giorni di arte, musica, ecologia e cultura con la partecipazione di numerosi ospiti; ed oggi è dunque l’ultimo giorno per partecipare.

Proseguirà con il ritorno in scena della Compagnia teatrale San Giorgio oggi, domenica 12 giugno, alle 16 al teatro comunale in via Valsugana 1 a Limbiate per uno spettacolo divertente intitolato “La porta è sempre aperta”.

Il week end termina con l’appuntamento odierno, domenica 12 giugno, alle 17.30 in Villa Mella in via Dante per l’ultimo incontro della rassegna “Oltre il confine” con ospite il giornalista e scrittore Antonio Caprarica (foto) che presenterà il suo nuovo libro “William e Harry da inseparabili a nemici”.

12062022