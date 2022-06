x x

GERENZANO – Bella iniziativa di sensibilizzazione ecologica da parte del Lions club di Saronno che ha donato 60 piante al Parco degli aironi, l’area naturalistica di via Inglesina a Gerenzano che sopratutto in primavera ed estate, ma in verità ormai per tutto l’anno è meta di visite da parte di tanti abitanti in tutta la zona, chi ama passeggiare nel verde e nella natura.

Per sottolineare la valenza di questa donazione in chiave ecologica, accanto ad ogni alberello è stato posizionato un palloncino giallo con il simbolo del Lions, per creare una immagine suggestiva.

Questo il messaggio di Ardea, la onlus che per conto del Comune di Gerenzano gestisce il Parco degli aironi.

Grazie a Lions Club Saronno che ha donato 60 piante, che sono state posizionate ieri nel pratone.

