SARONNO – Il Partito Democratico di Saronno annuncia per giovedì 16 giugno alle 21 all’auditorium Aldo Moro in viale Santuario 13 organizza un confronto tra sindaci del nostro territorio e il responsabile sanità in Regione Lombardia del Pd “per manifestare il disappunto rispetto ai molti impegni pubblici assunti in varie circostanze dai diversi livelli regionali, sia politici che amministrativi, (ricordiamo le presenze a Saronno della vicepresidente Regionale Letizia Moratti) che in un momento di euforia si è spinta nell’affermare che presto avrebbe fatto proposte concrete su sicuri investimenti a sostegno del nostro nosocomio”.

“Non dimentichiamo l’impegno del nostro sindaco Augusto Airoldi nel coinvolgere tutti i sindaci del territorio, i cui cittadini sono abituali fruitori del nostro ospedale. L ‘obiettivo è stato quello di sollecitare i responsabili regionali ad attuare provvedimenti adeguati alla riapertura dei reparti chiusi non solo causa emergenza covid ma per un graduale e costante svuotamento delle risorse sia strutturali che umane di questi anni; tutto ciò è stato causa di disagio non solo per i cittadini ma anche per il personale, demotivato e frustrato da un orizzonte lavorativo dequalificato e incerto”.

Tra i temi affrontati anche quello del nuovo ospedale che nascerà tra Busto e Gallarate: “Una struttura necessaria che sostituirà le attuali due unità esistenti poco efficienti ed obsolete,ma quello che la nostra comunità pretende è il preciso impegno formale e non più generico da parte della Regione nel riprogrammare una destinazione e una prospettiva sicura per il nostro nosocomio”.

Protagonisti della serata il consigliere regionale Samuele Astuti e i sindaci Augusto Airoldi, Nilde Moretti (Solaro) e Marco Giudici (Caronno).

