SARONNO – “La nostra maglietta è bellissima sul manichino, ma è stata ancora più bello indossarla e sudarla in questo splendido e caldo fine settimana! Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida esperienza della staffetta 24×1 ora allo stadio saronnese, al Gap Saronno con l’impeccabile organizzazione, gentilezza e pazienza, ai nostri 24+1 atleti che si sono alternati nella staffetta”. Così Avis Saronno, che prosegue le celebrazioni del proprio sessantesimo in città. La gara podistica si è tenuta lo scorso fine settimana.

“Questo – dicono infatti gli avisini – è soltanto l’inizio! I festeggiamenti per i nostri 70 anni proseguono…”

(foto di gruppo di alcuni volontari di Avis Saronno al gazebo alla Staffetta 24×1 ora dello scorso fine settimana allo stadio cittadino)

13062022