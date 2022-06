Ceriano Laghetto: due giorni di calcio giovanile nel ricordo di Mattia

x x

CERIANO LAGHETTO – Un fine settimana all’insegna del divertimento per i piccoli calciatori nati degli anni 2011, 12 e 13 che hanno preso parte alla quarta edizione del Trofeo Zambelli, organizzato da Asd Ceriano Laghetto . Un torneo giovanile per ricordare un ragazzo che aveva una grande passione per il calcio, che ha giocato nella squadra di Ceriano e che se ne è andato troppo presto. Ma anche l’occasione per compiere un significativo gesto di altruismo. Grazie all’impegno della famiglia Zambelli e in particolar modo di Andrea, fratello di Mattia, e della Associazione Live Onlus, al termine del torneo è stato donato un defibrillatore (Dae) che sarà collocato in via Cadorna presso il Polo della Salute e dei Servizi (sede Pro loco e Amb).

La due giorni di sfide sui nuovi campi del centro sportivo comunale di via Stra Meda, ha richiamato decine di bambini di diverse società calcistiche della loro zona, che con le loro famiglie hanno trascorso un fine settimana di sport e di condivisione in allegria. “Dopo la prima edizione della Ceriano Cup, un’altra bella iniziativa organizzata da Asd Ceriano Laghetto nel nostro nuovo centro sportivo, che ha riscosso ancora una volta un grande successo tra i partecipanti e ha ricevuto i complimenti da parte delle associazioni calcistiche intervenute all’evento” ha commentato il consigliere delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli. Per quanto riguarda il nuovo defibrillatore, da sottolineare che si tratta del settimo strumento salvavita posizionato nelle strutture pubbliche di Ceriano, che punta a diventare sempre più un Comune cardio-protetto.

(foto di gruppo al torneo)

13062022