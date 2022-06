x x

LIMBIATE – Il limbiatese Marco Guffanti è stato ordinato prete e molti fedeli di Limbiate lo hanno seguito per la cerimonia che si è svolta lo scorso fine settimana al Duomo di Milano, sabato; mentre domenica c’è stato all’oratorio San Giorgio il “pranzo insieme” dopo la prima messa di don Marco alla chiesa parrocchiale, dove il sacerdote è giunto con amici, conoscenti e l’accompagnamento musicale della banda cittadina.

Don Marco è stato fra i 22 diaconi che hanno ricevuto l’ordinazione presbiteriale durante la cerimonia con l’arcivescovo monsignor Mario Delpini, al Duomo di Milano.

(foto: don Marco Guffanti e la foto di gruppo con i tanti fedeli ed amici che lo hanno accompagnato al Duomo di Milano)

