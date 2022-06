x x

GERENZANO – ROVELLO PORRO Segue il trend storico e nazionale l’affluenza alle elezioni comunali di Gerenzano e di Rovello Porro che vede un calo dell’affluenza.

A Gerenzano l’affluenza è stata di 46,06% (in calo rispetto alle ultime amministrative era di 53,37%). A Rovello Porro sono andati a votare il 47,15% degli aventi diritto (in calo rispetto all’ultima tornata quando era di 54,44%).

Qui la diretta de ilSaronno

Tre i candidati a Gerenzano: Stefania Castagnoli sostenuta da Insieme e Libertà per Gerenzano, Ambrogio Clerici per il centrodestra Gerenzano e Lisa Molteni per Idee in Comune.

Due i candidati a Rovello: il sindaco uscente Paolo Pavan per la lista “Per Rovello – Pavan Sindaco”, sostenuta dalla Lega e dal gruppo Proseguiamo il Cambiamento e Marco Volontè, che guida la nuova lista civica “L’Unione fa Rovello”.

—

