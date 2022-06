x x

SARONNO – Si conferma l’affluenza bassa alle urne per i 5 referendum abrogativi anche nel Saronnese, nelle Groane e nel Tradatese.

L’affluenza in città è stata del 20,43% in confronto alla media regionale di 21,88%. Negli altri comuni del Saronnese l’affluenza è stata più alta a Gerenzano dove sono in corso anche le Amministrative tanto da arrivare al 41,41% mentre gli altri si sono fermati a 16,35% Caronno Pertusella, 19,89% Origgio, 17,29% Uboldo e 17,81% Cislago.

Nelle Groane invece Ceriano Laghetto 19,03%, Cogliate 18,98%, Limbiate 15,61%, Lazzate 18,74%, Misinto 18,61% e Solaro 16,99%.

Nel Tradatese Tradate 17,78%, Venegono Superiore 18,36%, Venegono Inferiore 16,37% e Castiglione Olona 17,47%.

Nel Comasco guida la classifica Rovello Porro dove sono in corso anche le amministrative con 41,78%, Rovellasca 18,16%, Turate 19,68%, Lomazzo 18,83% e infine Mozzate 17,91%.

Per quanto concerne le comunali a Gerenzano l’affluenza è stata di 46,06% (in calo rispetto alle ultime amministrative era di 53,37%). A Rovello Porro sono andati a votare il 47,15% degli aventi diritto (in calo rispetto all’ultima tornata quando era di 54,44%).

Per quanto riguarda i risultati aggregati a livello regionale nel quesito sull’incandidabilità dopo la condanna il si ha ottenuto il 59,08% dei voti, in quello sulle limitazioni delle misure cautelari il si arriva a 61,03%, nell separazione delle funzioni dei magistrati il si è arrivato al 78,88%, nei membri laici dei consigli giudiziari si al 77,70% e nell’elezione dei componenti togati del Csm si al 77,88%

