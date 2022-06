x x

GERENZANO – “Sono orgogliosa di questa risultato di Insieme e Libertà per Gerenzano e dico fin d’ora che sarà il sindaco di tutti: chi mi ha votato e anche chi non l’ha fatto”. E’ il commento del primo sindaco donna della storia di Gerenzano Stefania Castagnoli dopo il simbolico abbraccio con Ivano Campi sindaco uscente.

Castagnoli con Insieme e libertà per Gerenzano ha preso 2028 votti ossia il 54%, Ambrogio Clerici si è fermato a 1316 ossia il 35% mentre Lisa Molteni ha ottenuto 412 pari al 11%.

IL COMMENTO DI CLERICI

“Siamo soddisfatti del miglioramento ottenuto rispetto a 5 anni fa – spiega il candidato sindaco Ambrogio Clerici- Ci ha penalizzato la bassa affluenza. Vedendo che era solo al 46% abbiamo subito pensato che sarebbe stata dura. Siamo pronti a fare opposizione continuando la linea già intrapresa. Del resto noi non possiamo contare sui clan ci Cl come loro”.

IL COMMENTO DI MOLTENI

“Ringrazio tutte le Gerenzanesi ed i Gerenzanesi che ci hanno dato fiducia – spiega Lisa Molteni – Siamo molto soddisfatti del risultato, visto che siamo una squadra nuova. Garantiremo fin da ora il massimo impegno per tutta la Comunità. Facciamo i complimenti ai vincitori e auguriamo un buon lavoro. Comunque Noi saremo attenti e presenti con un opposizione attenta e senza sconti, ma agiremo sempre e soltanto nell’ interesse dell’ ente e dei cittadini.”

