x x

TRADATE – Sta facendo il giro del paese la notizia che un seggio a Tradate sia stato chiuso ieri in occasione delle votazioni del referendum per permettere ai presenti di gustarsi un gelato. Un tema di grande attualità visto quanto accaduto a Palermo che ha suscitato una ridda di commenti nelle pèiazze e nei bar cittadina. In realtà è stato solo affisso un cartello ma il seggio non è stato chiuso. Si è trattato di un gesto goliardico durato pochi minuti.

L’autore del cartello non è ancora stato scoperto. Sono, infatti, in corso accertamenti per capire chi abbia scritto e affisso il foglio. E’ rimasto appeso pochi minuti. Quando l’accaduto è stato segnalato ai carabinieri di vigilanza fissa al seggio, il foglio già non c’era più. I militari hanno verificato che tutti i componenti fossero regolamente presenti. La foto è stata girata al Comune di Tradate che ha segnalato l’accaduto in Prefettura mentre i carabinieri realizzeranno una relazione sull’accaduto per le valutazioni del caso.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn