x x

SARONNO – Prosegue il lavoro del direttore generale Marco Proserpio e del direttore sportivo Fabio Viganò per allestire la rosa del Fbc Saronno per il prossimo campionato di Promozione. Questo pomeriggio l’annuncio dell’accordo con un altro giocatore di esperienza: il riferimento va a Michele Monteverde che proviene dal Muggiò (Promozione) ma con trascorsi in Eccellenza nel Sangiuliano; in passato ha vestito la maglia tra l’altro della Virtus Binasco, Voghera, Alcione Milano. Si tratta di un centrocampista classe 1988.

Ricordano dal Fbc Saronno: “Michele, centrocampista classe ’88, nella stagione passata era in forza al Muggiò, in precedenza al Sangiuliano con la scalata dalla Seconda categoria all’Eccellenza in 4 anni”.

Il Saronno ha anche ufficializzato l’arrivo del cannoniere Simone Maugeri dell’Aurora Cmc Uboldese. Già annunciato l’acquisto dell’esperto Giuseppe Bello e la riconferma di alcuni dei migliori elementi dell’ultima stagione, come il difensore Marco Torriani e il centrocampista Andrea Scaccabarozzi. I responsabili societari stanno in queti giorni incontrando i giocatori che si vorrebbero confermare in rosa o aggiungere alla formazione, il “mercato” è un pieno svolgimento e potrebbero esserci ulteriori novità anche nelle prossime ore. Il club sta pensando anche ad inserire giovani promettenti nell’organico: primo ad arrivare Michael De Marco.

16062022