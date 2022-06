x x

SOLARO- non si ferma la lista di eventi programmata al fine di animare la torrida estate di Solaro. Dopo la Festa Democratica e la Festa della Sardegna, da domani (17 giugno) a domenica 19 giugno si terrà la consueta Festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta.

Come le precedenti e le successive feste, anche questa si terrà nel centro sportivo di corso Berlinguer a Solaro. A partire dalle ore 19 dei 3 giorni, nell’apposita area attrezzata sarà allestita una zona ristorazione e una zona intrattenimento con musica e ballo.

Venerdì 17 giugno si comincerà con “Le Contrade ricordano e mostrano” alle ore 19, con il ritrovo dei vari rappresentanti di contrada e la recitazione di poesie “de surè”. Il giorno successivo, sabato 18 giugno, è previsto il corteo denominato “Contrade e Ucraini si conoscono”. A partire dalle 19.30 infatti, dopo il ritrovo nella Villa Comunale, si terrà una sfilata dedicata alla grave situazione in Ucraina con le testimonianze di chi è riuscito a fuggire dall’incubo della guerra, fino a giungere al centro sportivo per proseguire la serata con il sorriso e la consapevolezza. A concludere l’evento, domenica 19 giugno, a partire dalle ore 19 è previsto “Stiamo Insieme”, dedicato all’intrattenimento dei più piccoli.

