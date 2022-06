Calcio, Alberto Croci richiamato alla guida del vivaio della Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – La Sc Caronnese “è lieta di annunciare che il nuovo responsabile del settore giovanile è Alberto Croci”. Una novità… relativa, visto che Croci torna in rossoblù dopo un anno, ricoprendo quel ruolo che era stato suo per più di un ventennio.

“La sintonia con la famiglia Reina e con il presidente Umberto Gambaro è massima. Siamo consapevoli dell’importanza del settore giovanile in una realtà importante come la Caronnese. La Serie D e la Juniores Nazionale sono sicuramente degli appeal importanti per i giocatori, noi vogliamo lavorare per far sì che più ragazzi possibili possano compiere il percorso dalle giovanili rossoblù fino in prima squadra” rileva il diretto interessato.

“La Caronnese dà il bentornato ad Alberto Croci augurandogli un buon lavoro. Al tempo stesso ringrazia Luigi Ferrara e Antonio Gagliardi per il lavoro svolto nella passata stagione e augura loro le migliori fortune dal punto di vista professionale e umano” si legge in una nota del club.

(foto: Alberto Croci)

18062022