x x

SARONNO – Si terrà nella giornata di domenica 19 giugno la Festa della Musica, l’evento organizzato dall’associazione culturale La Rivincita con il patrocinio del comune di Saronno.

Dalle 18 della prossima domenica, Villa Gianetti si riempirà di musica, fotografia e arte.

“Sarà un viaggio nella musica indipendente e si esibiranno non solo i giovani talenti saronnesi – specifica Carmen Federico, presidente dell’associazione La Rivincita – ed in particolare gli artisti della scuola “La Musica è Vita” di Rachele Zingoni, Giorgia Turconi, Benedetta Patelli, Aurora Delfino, Anita del Rocino, ma anche altri artisti indipendenti: Daniele Martone cantautore e musicista saronnese, la cantautrice Gipsy Fiorucci, Alexeevna performer nata e cresciuta in Ucraina, Benedetta Spagnoli, performer, Anna Borghetti, performer, e Luciano D’Addetta musicista e compositore. Il progetto artistico è stato curato dal musicista Maurizio Borghetti “Extrapalco Carrara” e dalla nota Elena Cirillo – vocalist e violinista Francesco De Gregori – avvalendosi della professionalità del giornalista Sammy Varin di Radio libertà.”

“Con la straordinaria partecipazione – continua – della Scuola Saronnese Danzarte Studio di Anna Lisa Anghinelli e Paola Borghi, di Magic John Show “tra sogno e magia” spettacolo di magia e illusionismo a cura del prestigiatore John Librizzi direttamente da Rai uno e Real Time e degli artisti indipendenti di Saronno che adorneranno la location prescelta con alcuni dipinti: Gigi Biffi, Francesco Ceriani e la meravigliosa Rosa Rutigliano, fotografa e food stylist amatoriale.”

(foto d’archivio)

17062022