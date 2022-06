x x

GERENZANO – Tante riconferme e una novità nella Giunta del nuovo sidnaco di Gerenzano Stefania Castagnoli che stamattina ha nominato i suoi assessori. Una Giunta che scommette sulla continuità rispetto alla precedente guidata da Ivano Campi.

Il sindaco Castagnoli ha tenuto per sè Personale, Commercio e Tributi, Polizia locale e Sicurezza. Il vicesindaco Emanuele Pini si occuperà di Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici e Attività produttive. Monica Mariotti, la più votata in assoluto, confermata a Cultura, Sport, Tempo libero e Pari opportunità. Stesso ambito anche per Dario Borghi che continuerà ad occuparsi di Politiche attive per il lavoro, Integrazione sociale e Istruzione. Patrimonio, all’Ambiente e al Bilancio saranno in carico a Pierangelo Borghi.

New entry Matteo Albani a cui sono state assegnate Igiene ambientale e Politiche giovanili.

L’idea della maggioranza, che ha da sempre insistito molto sul lavoro di squadra è anche quella di assegnare delle deleghe anche ai consiglieri comunali.

