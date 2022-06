x x

LIMBIATE – “Limbiate da giugno a settembre sarà ricca di iniziative per l’intrattenimento di tutti i cittadini. In piazza Tobagi torna il consueto appuntamento con l’Estate in Piazza e le sue serate composte da animazioni per tutte le età… parco gonfiabili per i bambini, musica dal vivo, canti, balli di musica latina e serate danzanti, un punto ristoro e tanto, tanto altro”. A fare il punto e presentare gli eventi estivi è l’Amministrazione comunale.

Proseguono dal Municipio: “Tra gli appuntamenti di giugno ricordiamo il raduno di auto tuning, il sabato sera animato dal karaoke, la domenica con la serata latino americano e il quizzone settimanale. E tanti altri appuntamenti a sorpresa!”

Oggi il programma preede karaoke, domani ballo con orchestra.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: un precedente evento in zona)

18062022