SARONNO – Il progetto sarà pronto nella primavera del 2023, il cantieri si aprirà nel 2024 e quindi la scuola dovrebbe essere pronta per l’anno scolastico 2025/2026 sono le tempistiche “di massima perchè ovviamente soggette alla situazione d’emergenza che sta vivendo il settore” che il sindaco Augusto Airoldi ha reso note per la realizzazione della nuova scuola Rodari.

Con il bando da oltre 7 milioni di euro di Regione Lombardia l’Amministrazione ha trovato i fondi per realizzare la nuova scuola, il giardino inclusivo e la nuova palestra. Le tempistiche sono chiar.

In questi giorni la Giunta ha accettato il finanziamento regionale e ha chiusol’iter ancora sospeso della decadenza del finanziamento da 4 miliondi avviato dal Miur. In sostanza dopo aver negato la proroga il Ministero ha avviato la procedura per “annullare” il finanziamento saronnese. Contro questa decisione l’Amministrazione aveva presentato delle controdeduzione di cui però non ha mai avuto risposta. Ora l’amministrazione ha definitivamente rinunciato a quel finanziamento per accettare quello regionale vista l’impossibilità di risultare intestataria di entrambi.

Secondo il sindaco Airoldi il progetto definitivo che dovrà essere vagliato da Regione Lombardia sarà pronto per la primaversa del 2023. Seguirà la gara d’appalto e il contratto d’assegnazione dei lavori nell’autunno del 2023. Ad inizio 2024 dovrebbero aprirsi i cantieri per la scuola, la palestra e il giardino inclusivo.

La conclusione dei lavori è ipotizzabile per l’anno scolastico 2025/2026: nell’estate 2025 il cantiere dovrebbe essere concluso.

