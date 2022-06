x x

SARONNO – Dopo i corridori di domani è stato il momento dei campioni che dopo il classico countdown, questa sera alle 20,30, sono partiti per la loro personale sfida alla 10 chilometri del Running day. QUI LA GARA DEI BIMBI

Come tradizione sono partiti prima gli atleti della gara realizzata con Fidal che ha visto scendere in campo grandi campioni come Giorgio Calvaterra (qui tutti i big in gara) seguiti da chi si è cimentato in modo non agonistico con la 5 chilometri. Tra le squadre presenti quella del Gap Saronno reduce dal successo della staffetta 24 per un’ora e quella dell’Avis con tanto di maglietta gialla florescente.

Da subito in testa Dikson Simba Nyakundi vincitore della Stramilano.

In prima linea tutti i volontari del Running Saronno che hanno garantito non solo l’organizzazione sul fronte della definizione del percorso e della gestione degli atleti ma anche per quanto riguarda la raccolta di tempi e risultati con l’aiuto di una società specializzata. Presente l’assessore Gabriele Musarò mentre il consigliere Mauro Rotondi ci è cimentato con la gara. Lungo il pecorso a fare sicurezza con gli alpini il consigleire Gianpietro Guaglianone.

(foto e video di Mainard Lo Russo)

