x x

SARONNO – La siccità è un problema ormai da diverso tempo che con le alte temperature negli ultimi giorni sta diventando un’emergenza. Il Comune di Saronno ha deciso di condividere sulla propria pagina Facebook un video, realizzato da la Stampa, con consigli utili ad evitare lo spreco.

Ecco il testo e il video

L’Amministrazione comunale invita i cittadini saronnesi ad una riflessione sulla crisi idrica, che è purtroppo una drammatica realtà per tutto il Pianeta.

Anche in Italia da mesi non piove e, quando lo ha fatto, ha piovuto pochissimo facendo registrare un inverno e una primavera molto asciutti e ventosi. Le coltivazioni della nostra Regione Lombardia, e non solo, sono in drammatica sofferenza, come denunciano da mesi gli agricoltori. Ognuno di noi deve dare il proprio contributo eliminando gli sprechi e riducendo il più possibile il consumo di acqua, come suggerito da questo video:

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn