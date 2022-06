x x

PIANORO – Nel Bolognese scontro decisivo, oggi, per la classifica nel girone A di serie A1. E’ andato in scena, col gran caldo, sul diamante di Pianoro mettendo di fronte la squadra di casa all’Inox Team Saronno e dunque le due squadre che sono appaiate al secondo posto della classifica (e solo le prime due accedono ai playoff).

La cronaca – Nella prima partita nessun home run ma ben 9 punti per il prolifico Saronno: per la formazione saronnese è stato un crescendo, dopo il parziale di 1-1 al primo inning. 1-9 il finale. In pedana la lanciatrice ospite, Alice Nicolini, ha messo a segno 8 strike out.

Pianoro dunque costretto a giocarsi tutto, ovvero di restare appaiato del Saronno al secondo posto della graduatoria, in gara 2, quella del tardo pomeriggio: incontro che non ha certo deluso, molto equilibrato e molto combattuto. A sbloccare il risultato Pianoro al secondo inning, immediata la replica saronnese con 2 punti al terzo inning; poi 2 punti del Pianoro al terzo inning ma decisivo per il sorpasso il punto del Saronno al sesto e quello realizzato al settimo ed ultimo inning. La lanciatrice ospite Alexis Handley stavolta si è “limitata” a 7 strike out, sull’altro fronte la staffetta fra Beatrice Nannetti e l’ex saronnese Veronica Comar. 3-4 il finale. Dunque Saronno allunga sulla formazione dell’Emilia Romagna.

Pianoro-Inox Team Saronno 1-9, 3-4

(foto: la lanciatrice saronnese Alice Nicolini)

