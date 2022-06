x x

CARONNO PERTUSELLA . La netta vittoria sul diamante di Caronno Pertusella nel caldissimo pomeriggio odierno vale la finale per la rappresentativa della Lombardia nel Torneo delle Regioni, versione junior (under 15) che si sta sviluppando in questo weekend sui campi locali, oltre a quello caronnese con partite anche a Saronno e Legnano. Oggi il 7-1 delle lombarde, nello staff tecnico anche Liliana Rossetti delle Bulls Rescaldina, contro il Veneto. In vantaggio al primo inning le venete, poi la rimonta di una Lombardia che ha battuto molto, a tratti incontenibile.

In precedenza, sempre a Caronno nella gara della tarda mattinata, l’Emilia Romagna si era facilmente sbarazzata del Veneto, 12-0. Domenica alle 11 la finalissima ancora al diamante caronnese di via Rossini: Lombardia-Emilia Romagna non solo per aggiudicarsi il trofeo, visto che la vincente si quaifica per le finali Europa-Africa-Medio Oriente della Little (junior) league e la squadra migliore volerà poi negli Stati Uniti d’America per le finali mondiali di questa manifestazione internazionale.

(foto: un momento di Lombardia-Veneto di questo pomeriggio)

