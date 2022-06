x x

CERIANO LAGHETTO – Da ieri sabato 18 giugno fino a sabato 25 giugno, sono aperti gli open day per la squadra di calcio (ragazzi del 2014,2015,2016,2017), i pulcini (ragazzi del 2012,2013) e gli esordienti (ragazzi del 2010,2011) dell’Asd Ceriano Laghetto.

Gli open day hanno inizio dalle 9:30 fino alle 11:30, poi proseguiranno il pomeriggio dalle 16 fino alle 18.

Per i ragazzi di quell’età che desiderano mettersi in gioco ed entrare a far parte della squadra è un’ottima occasione, che permette di inseguire i propri sogni sportivi e di poter iniziare un viaggio che potrebbe culminare fino all’arrivo nelle più importanti squadre del mondo o semplicemente permette di divertirsi giocando in serenità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn