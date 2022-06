x x

CARONNO PERTUSELLA – Intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo questo pomeriggio in centro a Caronno Pertusella, per soccorrere una ragazzina di 17 anni caduta dalla bicicletta. L’incidente si è verificato alle 16.30 in piazza Vittorio Veneto: la giovane comunque si è ben presto ripresa, è stata medicata e non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale.

Oggi incidente stradale anche al quartiere Matteotti di Saronno dove si sono scontrare una motocicletta ed una automobile.

Mentre nella notte fra sabato e domenica le ambulanze sono dovute intervenire per due volte nella zona industriale di Origgio, per delle lite fra giovani; due i contusi.

