LIMBIATE – La “Rassegna teatrale estiva 2022” sbarca a Limbiate giovedì 23 giugno, alle 21 in piazza Aldo Moro: in programma “Futura, tributo a Lucio Dalla”, spettacolo di musica dal vivo sulle note dell’artista bolognese e impreziosito dalle abilità dei musicisti del quintetto jazz. Questa magica serata all’insegna della musica contribuirà ad aprire le quattro giornate di ‘Music and Show’, la grande festa in programma in piazza Aldo Moro e organizzata da Pro Loco Limbiate, Progetto Commercio e Associazione Giovi 95 in collaborazione con il Comune di Limbiate.

Il progetto “Una città per il teatro, un teatro per la città” continuerà con altri due spettacoli nelle serate a cielo aperto:

-7 luglio: I nani rossi – Circo di strada per bambini e adulti nell’area del parcheggio in via Bramante 12-18 (retro parcheggio del Centro Anziani) alle 21;

-14 luglio: Don Chisciotte – Tragicommedia dell’arte della compagnia dei Comici Gelosi nel Parco di Villa Mella, alle 21. Apre l’iniziativa “Cene in Villa Mella” promossa da Pro Loco Limbiate Aps.

