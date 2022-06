x x

SARONNO – Dopo lo stop causato dalla emergenza pandemica i volontari del gruppo comunale di Protezione civile hanno ripreso l’attività nelle scuole primarie intrapresa nel 2020 con un progetto denominato “La Protezione Civile incontra la scuola”.

L’attività per l’anno scolastico 2021/2022 ha avuto il suo culmine con la visita pomeridiana alla sede del Gruppo al Parco “ex” Seminario di una sessantina di alunni delle classi quarte della Damiano Chiesa accompagnati dalle insegnanti. Una quindicina di volontari fin dalla mattina, hanno allestito un percorso che passava dalla sede operativa, al magazzino, alla tenda, al PCA ai gazebi sotto i quali sono state esposte le attrezzature. Obiettivo? Presentare le attività che vengono svolte sul territorio. All’evento hanno presenziato il comandante della polizia locale Claudio Borsani e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport Gabriele Musarò.

Tre le scuole che hanno aderito al progetto dedicato alle classi quarte e quinte : Damiano Chiesa; Pizzigoni e San Giovanni Bosco. Nei mesi di marzo e aprile si sono svolti gli incontri in aula con le classi, durante i quali alcuni volontari si sono prodigati per far conoscere il mondo della Protezione Civile ai “giovani cittadini” spiegando loro come riconoscere i volontari; quali sono le attività di protezione civile; come individuare i pericoli del nostro territorio; come contattare i soccorritori e quali sono i comportamenti da tenere prima durante e dopo le emergenze. Piccola parentesi è stata dedicata anche agli “imenotteri” spiegando come riconoscerli e come saperci convivere.

“Il grande entusiasmo dimostrato dai ragazzi e dalle insegnanti – spiega la coordinatrice del gruppo Roberta Fantoni – ci ripaga per l’impegno e ci sprona a continuare su questa strada. I primi volontari di Protezione Civile sono i cittadini e dai più piccoli bisogna partire per raggiungere l’obbiettivo di una “cittadinanza attiva”, consapevole dei pericoli presenti sul territorio e dei comportamenti per prevenirne gli effetti”. Doverosi ringraziamenti “alla Amministrazione Comunale la quale ci ha concesso l’opportunità di portare avanti questo progetto; ai Dirigenti Scolastici ed alle Insegnati per la fiducia, agli uffici comunali che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento al Parco ex Seminario, ai colleghi Volontari del Gruppo, ai ragazzi per la loro curiosità che ci ha permesso di testare le nostre competenze”.

E conclude: “Speriamo che questo sia solo l’inizio di un percorso che porti , per il prossimo anno, al coinvolgimento di tutte le scuole primarie di Saronno“

