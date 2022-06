x x

SARONNO – Ieri sera la città degli amaretti si è trasfromata in un circuito cittadino per vivere il tradizionale appuntamento con il Running day l’iniziativa organizzata dal Running Saronno per promuovere la passione per la corsa con diverse proposte calibrate per atleti, appassionati e bimbi.

A tagliare per proprio il traguardo allestito in piazza Libertà Dikson Simba Nyakundi (Run2gether) che ha fermato il cronometro a 29.25 precedendo Renè Cuneaz (Cus Pro Patria Milano) che ha concluso a 30.18 (+54) e Mustafà Belghiti (Asd Dinamo Sport)con un tempo di 30.34 (+1.10).

Pronostici rispettati quindi visto che Nyakundi era l’atleta più quotato in base alle prestazioni sinora realizzate, tra queste la vittoria all’ultima Stramilano e domenica scorsa alla Jesolo Half Marathon. E’ di Kisii, città situata nella zona sud occidentale del paese; è sposato con Teresiah Omosa, altra forte atleta vincitrice di diverse gare italiane (Arezzo, Udine, Lodi). Una curiosità: gareggiano spesso insieme ma non sono mai riusciti a vincere entrambi la stessa gara a cui partecipavano.

Sul secondo gradino del podio un’altro protagonista di questa stagione d’atletica, Renè Cuneaz valdostano, classe 1988, che sta vivendo una stagione straordinaria, ha migliorato i suoi record personali sulla distanza di 10 chilometri e in maratona (Siviglia), con 2h12’48 detiene la sesta miglior prestazione nell’anno corrente.

Applauditissimo con anche qualche richiesta di foto e selfie Giorgio Calcaterra, per molti aspetti è l’atleta più prestigioso al via di questo Running Day. Correre “solo” 10 chilometri non è il suo forte, perché specialista delle gare lunghe, infatti è stato per tre volte campione del mondo sui 100 km, (2008,2011 e 2012). Ha vinto per ben 13 volte la massacrante corsa Firenze-Faenza, meglio conosciuta come la 100 km del Passatore. Ha chiuso con un tempo di 33,30 (+4.06).

Tra le donne prima arrivata Martina Maria Cimnaghi (Us Sangiorgese) che chiude a 42.06 seguita da Francesca Marchesi (Osa Saronno) che ferma il cronometro a 53.00 a +10.55.

Per i corridori di domeni podio per Marcelo Imperatori, Matteo Burgaretta e Luigi Vissicchio. Tanti applauso anche per il piccolo Mattia che con il pettorale 37 ha concluso la gara accompagnato dal papà.

QUI LA GARA DEI PICCOLI

QUI LA PARTENZA

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn