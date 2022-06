x x

SARONNO – Scontro fra un’auto ed una motocicletta questa mattina in via Amendola al quartiere Matteotti, alla periferia di Saronno. Il sinistro si è verificato nei pressi della intersezione con via Fermi e non distante dalla trafficata via Varese, da dove sono quindi arrivati i soccorsi; una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed una ambulanza della Croce rossa di Legnano che già si trovava nelle vicinanze. L’equipaggio dell’autolettiga si è presa cura delle due persone che hanno avuto bisogno di cure mediche, una donna di 57 anni ed un uomo di 59 anni, poi trasportati all’ospedale di Castellanza per gli accertamenti del caso; le loro condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

L’incidente è avvenuto alle 10.35, i militari dell’Arma hanno provveduto a compiere tutti i rilievi del sinistro ed interrogare i presenti, per ricostruire con precisione quanto successo e risalire alle eventuali responsabilità. Da quantificare i danni materiali ai mezzi coinvolti.

(foto archivio)

19062022