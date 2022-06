x x

SARONNO – Con la fine dell’anno scolastico, si è concluso anche un anno di lezioni, saggi, masterclass, concerti e concorsi degli allievi della sezione musicale della scuola media Leonardo da Vinci di Saronno. Un anno denso di attività, cadenzato innanzitutto dalle lezioni individuali e di musica d’insieme tenute dai professori dei quattro strumenti previsti dalla sezione D: clarinetto, flauto, pianoforte e violino.

Gli studenti hanno mostrato la loro bravura alle famiglie, ai parenti e agli amici, salendo per ben due volte sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta: la prima al Concerto di Natale 2021, la seconda al Preludio d’Estate, svoltosi lo scorso 20 maggio.

Entrambi i saggi sono stati caratterizzati da due parti: l’esecuzione solistica di brani da parte degli allievi di seconda e terza media, e l’orchestra, composta anche dagli ex allievi della seziona musicale, accompagnata dal coro degli studenti di prima media.

“Il saggio è uno dei momenti più belli ed emozionanti per le classi di strumenti, sia perché valorizza i risultati artistici ottenuti dai ragazzi, sia per il calore che ricevono dal pubblico” spiega Sabrina Gallello, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Leonardo da Vinci.

A proposito di concerti, durante l’anno i giovani musicisti del musicale hanno avuto l’opportunità di esibirsi con l’Orchestra de I Piccoli Pomeriggi Musicali del Teatro Del Verme di Milano, nata per promuovere la cultura orchestrale tra i ragazzi avviati allo studio della musica. Hanno avuto anche l’opportunità di partecipare a numerosi concorsi musicali a livello regionali, classificandosi ai primi posti.

Diverse le masterclass, tenute da musicisti di prestigiosi Conservatori. Come quella di flauto, tenuta da Laura Minguzzi, docente di flauto del Conservatorio di Como, e di musica d’insieme, tenuta da Claudia Bracco, docente di musica da camera al Conservatorio di Como, che nella sua carriera ha inanellato oltre cinquanta premi in concorsi di esecuzione pianistica e cameristica, nazionali e internazionali.

“Le masterclass sono un momento di grande arricchimento per i nostri studenti, perché possono confrontarsi con musicisti straordinari attingendo a un sapere che va oltre le semplici nozioni sullo strumento”, spiega Andrea La Monica, coordinatore degli insegnanti di strumento della sezione musicale e docente di flauto.

“Sono rimasta molto colpita dalla preparazione degli allievi e dal loro senso armonico, riferito sia agli strumenti, sia allo spirito che caratterizza le loro classi”, dichiara Claudia Bracco. “Che scelgano di proseguire il loro cammino nella musica o che cambino diametralmente percorso, è importante che continuino a suonare, perché nel cervello di chi studia uno strumento entrano in gioco i neuroni specchio, capaci di potenziare l’intelligenza emotiva”.

Anche Laura Minguzzi concorda sull’ottima preparazione degli allievi del musicale, anche a livello interpretativo. “Mi piace pensare alle masterclass come scintille che accendono l’entusiasmo e aiutano a trovare una voce personale sullo strumento. Spero d’avere aiutato gli allievi a mettere a fuoco dei punti di vista musicali diversi”, conclude la docente.

