Calcio mercato, l’Ardor Lazzate promuove in Eccellenza Gerevini del Morazzone

x x

LAZZATE – Un passato all’Ardor Lazzate e un futuro ancora a tinte gialloblù: “Lorenzo Gerevini è uno di noi!” annunciano dal club lazzatese impegnato nel campionato di Eccellenza e che in questo periodo sta costruendo il proprio organico in vista della prossima annata agonistica.

Il centrocampista classe 2000 ha disputato l’ultima stagione nel Morazzone in Promozione, e per lui si tratta dunque in questo caso di un salto di categoria. All’Ardor Lazzate molto “bolle in pentola”, parecchie ulteriori novità di mercato si concretizzeranno senz’altri già nei prossimi giorni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Lorenzo Gerevini è già pronto a tornare ad indossare la maglia dell’Ardor Lazzate nel campionato di Eccellenza)

20062022