SARONNO – Davide Romeo è un nuovo acquisto del Fbc Saronno in vista del prossimo campionato di Promozione. “Il giovane classe 2002 con esperienza in Eccellenza al Giulianova in Abruzzo per lui la trafila nelle giovanili di Milan e Lecco. Benvenuto in biancoceleste” si legge in una nota del club saronnese.

Nel weekend anche la conferma di Fabio Vanzulli. Fra le conferme anche quella di Davide Rudi. Ieri il Fbc aveva annunciato l’arrivo di Manuel Brighenti. In precedenza l’arrivo del centrocampista Michele Monteverde. Il Saronno ha anche ufficializzato l’arrivo del cannoniere Simone Maugeri dell’Aurora Cmc Uboldese. Già annunciato l’acquisto dell’esperto Giuseppe Bello e la riconferma di alcuni dei migliori elementi dell’ultima stagione, come il difensore Marco Torriani e il centrocampista Andrea Scaccabarozzi. I responsabili societari stanno in queti giorni incontrando i giocatori che si vorrebbero confermare in rosa o aggiungere alla formazione, il “mercato” è un pieno svolgimento e potrebbero esserci ulteriori novità anche nelle prossime ore. Il club sta pensando anche ad inserire giovani promettenti nell’organico: primo ad arrivare Michael De Marco.

20062022