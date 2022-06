x x

CARONNO PERTUSELLA – La Sc Caronnese è lieta di annunciare che sabato 2 e domenica 3 luglio si terranno gli Open days 2022, dedicati a tutti i nati dal 2010 al 2017 che vorranno vestire la maglia della Caronnese dal prossimo settembre. Siamo alla ricerca di giovani calciatori da inserire nelle nostre squadre del settore scolastico di base dedicato ai più piccoli. Professionalità, divertimento, educazione: la Caronnese da sempre promuove importanti valori etici come la correttezza, l’imparzialità, la responsabilità, la trasparenza, l’impegno sociale e l’uguaglianza.

La Caronnese è la casa dello sport sicuro, sano, in cui i giovani possano divertirsi e far gruppo. Ecco qui di seguito tutti gli appuntamenti, categoria per categoria: per partecipare agli Open Days basterà compilare il form che abbiamo preparato per questo speciale evento. Cliccando sul sito www.caronnese.com per mandare la domanda di partecipazione. Dopodichè basterà presentarsi allo stadio: noi vi attendiamo a braccia aperte.

20062022