CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione questo pomeriggio a Caronno Pertusella dove è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra e l’auto-infermieristica per soccorrere due bambine piccole, cadute dalla bicicletta. Di un anno e quattro anni, le bimbe non sono comunque apparse in gravi condizioni, anzi il quadro è apparso del tutto rassicurante anche se sono state accompagnate all’ospedale di Garbagnate Milanese per gli accertamenti del caso. Il sinistro si è verificato in via Silvio Pellico alle 16.30 odierne.

A Saronno invece intervento di ambulanza e forze dell’ordine per una lite in via I maggio, con un ferito, un giovane dell’Europa dell’est colpito in faccia con una bottigliata.

(foto archivio)

20062022