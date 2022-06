x x

SARONNO – Sabato sera movimentato a Saronno per la lite avvenuta in via Primo Maggio nei pressi del supermercato Carrefour dove è dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri ed anche un’ambulanza.

Tutto è iniziato poco prima delle 22 quando tra tre stranieri, secondo i testimoni due di origine tunisina ed uno dell’Est Europa, è iniziata una discussione. Dalle parole alle mani con il passaggio è stato breve. Altrettanto rapidamente è salita la violenza dello scontro con uno dei due nordafricani che afferrata una bottiglia di birra ha colpito in faccia il 31enne dell’est Europa. Il giovane si è accasciato a terra mentre sul posto grazie all’allarme lanciato da alcuni automobilisti e passanti arrivavano l’ambulanza ed l’autoinfermieristica di Saronno.

Il personale sanitario si è occupato del ferito portato il codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como mentre i carabinieri hanno cercato di raccogliere elementi utili per ricostruire l’accaduto visto che i due nordafricani si sono dileguati in direzione della stazione appena hanno visto i lampeggianti e sentito le sirene. Ancora da chiarire anche i mitivi della lite degenerata in aggressione.

(foto archivio)

