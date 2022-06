x x

SARONNO – Il Teatro Giuditta Pasta apre la campagna abbonamenti in anticipo e lo fa al buio. Possibilità di scegliere da subito il proprio posto e mantenerlo per l’intera durata della stagione e sconto del 20% sul prezzo di listino per chi decide di affidarsi al teatro e sottoscrivere un abbonamento senza sapere i titoli in programma.

Sono ben 100 le tessere erogate nella prima settimana con una spiccata preferenza soprattutto per la rassegna di prosa. Un bel segnale di fiducia nei confronti del Teatro che affronta la sua prima campagna abbonamenti dopo due stagioni di stop.

Questa formula al buio continuerà per tutto il mese di giugno in attesa della presentazione del cartellone prevista per venerdì 1° luglio alle 18. Siete tutti invitati! (È gradita la prenotazione: scrivendo una mail a [email protected]; inviando un messaggio WhatsApp 328 6673487; direttamente sul sito www.teatrogiudittapasta.it).

«La vita nuova». È questo il titolo della 33^ Stagione Teatrale al Giuditta Pasta di Saronno. Una stagione che punta a ritrovare il dialogo con il pubblico, nel desiderio condiviso di riprendere a vivere la magia del teatro, luogo di incontro, di svago e riflessione, di ricerca personale e comunitaria. Un susseguirsi di spettacoli che vogliono emozionare, che faranno “battere il cuore” agli spettatori, come lo farà anche la gioia di godere finalmente di una programmazione e di una fruizione concepite nella prospettiva della piena normalità.

Perché il pubblico “voglia” tornare a teatro, perché senta di farne davvero parte, il Presidente e lo staff del Giuditta Pasta si sono fortemente impegnati in questi mesi – e stanno continuando a lavorare – delineando una programmazione ricca e coinvolgente, che – in linea con la tradizione del teatro di Saronno – abbraccerà una pluralità di linguaggi, dalla prosa alle espressività della nuova scena, alla musica, alla danza, alla comicità.

Una stagione ricca, sfaccettata, fatta per ridere ma anche per riflettere sul nostro tempo. Una stagione soprattutto per stare insieme e per ritrovare la gioia di farlo sempre più spesso. Vi aspettiamo!

