Calcio Caronnese, prima intervista: mister Moretti traccia la via

x x

CARONNO PERTUSELLA -Nel corso della presentazione ufficiale di Simone Moretti, l’altro giorno, ecco le prime parole del nuovo capo allenatore della prima squadra della Caronnese, già pronto per il prossimo campionato di serie D. “Ringrazio la società, il direttore e il presidente per aver pensato a me. È un gradevole ritorno, qui sono stato bene come calciatore e ora mi ripresento con nuove vesti. C’è tanta ambizione e motivazione, con la voglia di dimostrare che la scelta è stata giusta” ha rimarcato Moretti.

Il tecnico ha parlato poi del cambiamento, da vice a primo allenatore (“Cambia molto a livello di responsabilità, si tratta di un mestiere diverso”). E il “Moro” ha già sentito il capitano, nonché ex compagno di squadra, Federico Corno: “È un peccato non averlo subito a disposizione sul campo. La voglia di godermelo sotto un’altra veste ma sono certo che saprà darmi una mano anche in questo momento”.

24062022