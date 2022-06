x x

CARONNO PERTUSELLA – Ci sarà anche Antonio Arpino della Caronnese tra i premiati del format D Club. Il voting dei tifosi ideato dal Dipartimento interregionale Lnd insieme a Corriere dello Sport e Tuttosport. Il difensore, protagonista di una stagione super lo scorso anno con la maglia della formazione di Caronno Pertusella, sarà premiato oggi durante l’evento che inizia alle 19, e che sarà trasmesso in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Presenti, tra gli ospiti, il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e il ct della rappresentativa Serie D e Under 18 Lnd, Giuliano Giannichedda. Tra i premiati anche un ex Caronnese, Andrei Tanasa centrocampista rossoblù nella stagione 2019-2020 e quest’anno vincitore del campionato con la maglia del Rimini, allenato da Marco Gaburro, altra vecchia conoscenza dei tifosi della Caronnese, visto che in passato aveva guidato anche la compagine del basso varesotto.

(foto Antonio Arpino in azione di gioco con la maglia della Caronnese)

