VARESE – Aumentano i contagi a Covid. +671 nel Varesotto, +437 nel Comasco; oltre 800 casi in più in Brianza.

nuovi casi per provincia:

Milano: 2.998 di cui 1.258 a Milano città;

Bergamo: 574;

Brescia: 962;

Como: 437;

Cremona: 258;

Lecco: 269;

Lodi: 161;

Mantova: 327;

Monza e Brianza: 829;

Pavia: 446;

Sondrio: 85;

Varese: 671.

A fronte di 36.117 tamponi effettuati, sono 8.302 i nuovi positivi (22,9%).

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

24062022