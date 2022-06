x x

SARONNO – Non è una novità per Saronno ma certo l’avvio delle aperture del giovedì dei negozi quest’anno è stato notevolmente in salita. Capita spesso, soprattutto con una serata che minaccia pioggia come quella di ieri, che ci siano pochi negozi aperti e poche persone in giro ma certo giovedì sera le vie senza negozi aperti erano la maggior parte e il ritorno del problema spazzatura esposta non ha certo aiutato saronnesi e commercianti ad ipotizzare un miglioramento la prossima settimana ultima apertura serale prima dei saldi.

PARTENZA ALLE 19

Come da programma ieri sera in piazza Avis si è tenuto il primo concerto del Music Express il programma voluto dell’Amministrazione comunale per sostenere le aperture serali. L’idea è quella di una serie di appuntamenti in orario aperitivo “in modo che poi si possa andare a cena e vivere più tardi la serata di apertura dei negozi”. Ad ascoltare i One fondation, quartetto saronnese che attinge dal periodo 60’s e 70’s della black music americana, reinterpretando classici più e meno noti degli interpreti di spicco una trentina di persone che hanno utlizzato le sedie posizionate dall’Amministrazione o si sono fermi ad ascoltare mentre si trovavano a passare dalla piazza.

APERTURA ALLE 21

Decisamente pesante il bilancio delle aperture. Alle 21,15 non risultava aperto nessun negozio in via San Cristoforo e solo cinque aperti corso Italia. Poche anche le saracinesche alzate in via San Giuseppe. Contro tendenza piazzetta Riconoscenza dove i commercianti stanno provando a rilanciare le serate di apertura con alcuni eventi musicali che sono stati sostenuti da Ascom. Intrattenimento anche da parte di un locale in piazza Libertà.

SPAZZATURA

L’aspetto più problematico resta quello dei sacchi e dei cartoni esposti dai negozi al momento della chiusura. Tradizionalmente il venerdì mattina si raccoglie la spazzatura in centro e quindi in passato era stato organizzato un servizio di raccolta di carta e plastica pomeridiano in modo da evitare ai saronnesi di passaeggiare tra sacchi e cumuli di carta.

