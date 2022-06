x x

SARONNO – La notizia più letta nella giornata di ieri è stata quella del 72enne turatese morto sulla spiaggia a Rimini vittima presumibilmente di un problema cardiaco.

Ha suscitato molto clamore anche il furto con destrezza messo a segno nel quartiere Prealpi.

Lutto nel mondo politico per la scomparsa di Giuseppe Legnani e di Arnaldo Dal Cer.

Nella sede Univa è tornata la premiazione in presenza degli studenti più meritevoli realizzata dal Rotary club con 8 borse di studio.

Rotary Club premia in Univa gli 8 studenti saronnesi più meritevoli Stasera concerto punk con location a sorpresa del collettivo Adespota.

