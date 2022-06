x x

GALLARATE – Oggi alle 16 a Gallarate in via Arno per cause da accertarsi si è verificato un incendio in un abitazione. Sul posto sono intervenuti dodici vigili del fuoco con tre automezzi: due autopompe e un autobotte; oltre a carabinieri ed ambulanze. Gli pompieri delle sedi di Busto Arsizio-Gallarate e Somma Lombardo hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nel rogo ha perso la vita una donna di 58 anni.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti dei vigili del fuoco del Nia, Nucleo investigativo antincendi di Varese per supportare le forze dell’ordine nel corso di tutti gli accertamenti del caso, per chiarire i contorni dell’accaduto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: una immagina all’esterno del caseggiato dove è avvenuto il rogo rivelatosi fatale ad una donna di 58 anni)

24062022