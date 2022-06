x x

LAZZATE – Moto Club Lazzate sarà il protagonista di due intensi giorni di Trial a Lanzada, in Valmalenco, questo week-end. Si tratta della quarta e quinta prova del trofeo che il Moto Club Lazzate ha dedicato a Cesarino Monti, lazzatese scoparso dieci anni fa.

Le gare inizieranno questa stessa sera, con più di 130 piloti a competere: da giorni, il Moto Club di Lazzate è sul posto per assicurarsi che la prima gara di freestyle vada per il meglio.

Il sindaco Loredana Pizzo e l’assessore Andrea Monti hanno presentato l’evento lo scorso giovedì in comune, insieme al presidente del Moto Club, Donato Monti. In quella occasione sono stati ricordati i valori umani che Cesarino Monti ha trasmesso a chiunque gli fosse intorno, prodigandosi per la propria comunità. Alla cerimonia, presente anche Ivan Bidorini, presidente Fmi Lombardia, che si è congratulato con i volontari del Moto Club.



(foto d’archivio: un evento del Moto Club nel 2018)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn