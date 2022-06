x x

CARONNO PERTUSELLA – Palio di Caronno, ecco la classifica finale: San Grato si aggiudica la 36′ edizione del Palio di Santa Margherita Vergine e Martire, dopo aver mantenuto a lungo la prima posizione durante la settimana. Segue San Pietro con 90 punti di distacco, poi c’è San Rocco. Chiude la classifica la Madonnina.

Da parte del comitato organizzatore, un lungo messaggio di ringraziamento per tutti quelli che si sono dati da fare per la buona riuscita del Palio.

Sono passati due giorni e ancora non abbiamo elaborato il fatto che questa edizione è già finita… Ma siamo sicuri di una cosa: è stata un’edizione speciale, l’edizione della ripartenza dopo tanto tempo, ed è stato emozionante ritrovarci di nuovo nella normalità della nostra comunità e con lo spirito ritrovato di sempre. Dobbiamo ringraziare tanto, dobbiamo ringraziare tanti. A partire da voi che ci avete seguiti, che avete giocato, che avete tifato, seguito, ballato, cantato durante tutte le nostre serate. Grazie ai rioni, che anche quest’anno hanno dato il massimo per partecipare e tornare a giocare come se questi anni di fermo non ci fossero mai stati. Grazie ai capitani, Nicoletta, Emilia, Luigi e Nadia, e a tutti i loro voce, che hanno condotto le loro squadre.

Grazie ai nostri Arbitri, grazie a loro i nostri giochi si svolgono in completa serenità e sportività. In particolare grazie a Giuseppe e Roberto, legati a noi da diversi anni e che credono nella nostra manifestazione almeno quanto noi. Sempre capaci di creare un gruppo affiatato e collaborativo di giovani arbitri. Grazie a tutto il gruppo Cucina in Oratorio, che con dedizione ha preparato tavoli e pasti per tutti noi e per il nostro pubblico. Cercano sempre una mano e chiunque voglia può entrare a farne parte. Menzione speciale per Fabio, coordinatore del gruppo e principale referente durante le riunioni dell’organizzazione.

Grazie a Giancarla, contabile e consigliera preziosa, per darci sempre tutto quello che serve perché i nostri 11 giorni scorrano al meglio. Grazie ai nostri Sponsor, il vostro sostegno materiale ci permette di andare avanti e di migliorarci ogni anno in quello che facciamo. Grazie ai nostri Don, che permettono il realizzarsi di una lunga, ma viva manifestazione, fatta di incontri, nuovi legami e spirito di comunità. Grazie all’Amministrazione comunale, che mai come quest’anno ha lavorato al nostro fianco perché questa festa si realizzasse, insieme a tutti coloro che ci aiutano nella difficile burocrazia. Grazie ai Crazy Dreamers, ai nostri dj Simone, Filippo e Riccardo, alla band La Crisi, che ci hanno portato serate di autentico divertimento e spensieratezza. Un grazie anche alla Academy Parade Band.

Grazie ai nostri speaker, Luca, Samuele e Andrea, che ci hanno accompagnato con la loro voce durante le impegnative serate. Grazie al Comitato Giovani, il Palio del futuro, in tantissimi ci hanno aiutato e siamo sicuri di ritrovarli nei prossimi incontri, l’entusiasmo e la forza che ci impiegano sono la dimostrazione che la manifestazione non si vuole fermare.

Grazie al Comitato Organizzatore, Serena, Pietro e Marco, che per diversi mesi e durante notti insonni hanno lavorato per costruire e far funzionare bene la macchina del Palio.

Grazie a tutti coloro che prestano le loro energie perché tutto vada liscio, anche se da più lontano, o per compiti più piccoli. Jodi, Kristian, Pino, sono il sostegno senza il quale il Comitato Organizzatore non ce la farebbe. Grazie a tutti coloro che non sono in questo lungo elenco, ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualcuno, ma vi siamo comunque profondamente grati per quanto fate e avete fatto. E infine, grazie a tutti coloro che non ci sono più, che hanno creato il Palio, che lo hanno giocato, organizzato, sostenuto. La loro forza ci sospinge e ci fa guardare avanti. Non ci rimane che salutarvi, sperando di vederci presto. In fondo manca solo un anno al prossimo Palio!

(foto: un momento del Palio)

24062022