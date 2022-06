x x

SARONNO – E’ stata la curiosità del giorno il matrimonio celebrato stamattina in Prepositurale. Ad attirare l’attenzione non tanto gli invitati elegatissimi sul sagrato della parrocchia quando la Maserati GranCabrio azzurra che attendeva gli sposi al termine della cerimonia intorno all’una.

Ma non solo. Ad incuriosire molti passanti (tanto da cambiare i percorsi ed allungare il proprio giro in piazza malgrado il solleone) è stato il maxi striscione posizionato sotto ai pennoni in piazza.

Su un maxi lenzuolo con vernice spray azzurra e nera gli amici dello sposo gli hanno dedicato un pensiero decisamente ironico: “Non si sa perchè Natalie ti abba sposato, per noi sei sempre un povero disgraziato”.

Agli sposi che hanno catturato tanta curiosità da parte della città, con scatti dell’auto sportiva e dello striscione che girano dal primo pomeriggio sui whatsapp dei saronnesi, i migliori auguri anche dalla nostra redazione.

