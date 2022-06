x x

TURATE – Ordinanza per limitare l’uso di acqua in certi momenti della giornata: l’ha firmata il sindaco Alberto Oleari, a fronte della perdurante situazione di siccità.

“Negli ultimi anni e soprattutto durante la stagione estiva, è aumentato il consumo di acqua potabile per usi non domestici o comunque non essenziali. L’acqua potabile è un bene prezioso, ma limitato. Il suo consumo deve quindi essere destinato anzitutto a soddisfare il fabbisogno alimentare e igienico-sanitario. Alla luce di ciò, è stata emanata l’ordinanza numero 73” avvisano dal Comune.

L’ordinanza prevede:

1) divieto di prelievo dalla rete di acqua potabile per uso extra-domestico, esempio per l’innaffiamento di orti e giardini o per il lavaggio di automezzi, per il periodo dal 23 giugno al 15 settembre, nella fascia oraria 6-22;

2) divieto di prelievo dalla rete di acqua potabile per gli orti comunali, per il periodo dal 23 giugno al 15 settembre, nella fascia oraria 08.00 – 20.00;

3) possibilità di prelievo di acqua dalla rete per usi domestici, zootecnici e industriali e per servizi di igiene urbana;

4) possibilità di riempimento di piscine previa domanda di autorizzazione da presentare a Como Acqua, secondo le modalità consultabili sul loro sito web;

5) l’invito per tutti i cittadini ad adottare comportamenti utili per ridurre gli sprechi di acqua potabile, soprattutto nelle più semplici attività quotidiane (la stessa ordinanza riporta una serie di azioni da seguire).

24062022