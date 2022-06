Softball, 2 giocatrici di Saronno e 1 di Caronno vanno all’Europeo U15 con l’Italia

SARONNO – Due giocatrici dell’Inox Team Saronno ed una della Rheavendors Caronno sono state chiamate a comporre la Nazionale di softball U15 che dopo il raduno di Bollate fra il 14 ed il 16 luglio (dove l’Italia parteciperà alla quarta edizione del “Torneo Città di Bollate”) disputerà il campionato europeo di categoria in Olanda ad Enshede, dal 18 al 23 luglio: del gruppo fanno parte le saronnesi Mirta Anselmi e Cecilia Ravasio, e la caronnese Eleonora Cesena; per il resto ci sono giocatrici di Bollate, Forlì, Collecchio, Aosta, Bologna, Rovigo e Bussolengo.

Nei giorni scorsi le convocate erano state chiamate a sottoporsi ai test fisici: nella rosa ci sono in tutto 17 elementi che dunque rappresenteranno l’Italia alla competizione continentale, nella quale potrebbero riuscire a togliersi parecchie soddisfazioni, la compagine azzurra ha sicuramente tutte le carte in regola per ben figurare.

(foto: la saronnese Mirta Anselmi con la maglia della Nazionale italiana di softball)

24062022