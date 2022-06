x x

COGLIATE – “Complimenti ad Anna Larice Wonder Xena Logan che si è aggiudicata l’ambito titolo di “Miss Bikini”, nella categoria over 40! Allenandosi con costanza, impegno e sacrificio alla palestra Dynamic Up di Cogliate con il supporto del suo coach Davide Li Causi ha ottenuto questo grande risultato”. Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, che ha annunciato il traguardo raggiunto alla concittadina.

Per Anna la soddisfazione per questo traguardo raggiunto ed anche, sicuramente, quella di essere davvero in grande forma fisica.

(foto: Anna Larice con il suo allenatore, Davide Li Causi. Anna si è appena aggiudicata il titolo di Miss bikini per la categoria over 40)

