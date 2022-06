x x

SARONNO – “Altra bruciante sconfitta per i nostri ragazzi della serie C”: così i dirigenti del Bc Saronno riferiscono dell’ultima uscita della loro squadra. Al campo di via Ungaretti, infatti, gli Athletics di Novara si impongono per 13 a 8, dopo una lunga ed tutto sommato equilibrata partita. Stavolta sono gli errori difensivi a penalizzare la squadra di casa, complice anche una formazione un po’ improvvisata a causa di qualche pesante assenza. Buona prova invece per le mazze saronnesi, che mostrano qualche miglioramento nella fase offensiva.

Il prossimo incontro vedrà impegnato il Saronno sul campo di Legnano, “dove sarà importante mostrare caparbietà nonostante le ultime sconfitte – dicono i saronnesi – Sapevamo che quest’anno sarebbe stata molto molto difficile, tutto sommato stiamo dimostrando ai nostri avversari che devono sudare non sette ma 100 camicie”. Kemind Legnano-Saronno è previsto domenica dalle 15 al “Peppino Colombo” di Legnano, per la 10′ giornata.

Classifica: Porta Mortata 1000 (9 vittorie e 0 sconfitte), Kemind Legnano e Athletics Novara 667, Jacks Torino e Rho 556, Bollate Bas. Ads e Bc Saronno 222 (2 vittorie e 7 sconfitte), Vercelli 111.

(foto archivio: azione di gioco del Bc Saronno)

25062022